На школьном питании в Алексеевском районе «наварили» 50 млн рублей, считают в УФАС

Компанию «Эдем», интересы которой, предположительно, связывают две влиятельные семьи Алексеевского района, заподозрили в картельном сговоре

Фото: Максим Платонов

Две алексеевские фирмы по поставке школьных обедов заподозрили в картельном сговоре по госконтрактам на 50 млн рублей, как выяснило «Реальное время». В УФАС по РТ заподозрили владельцев крупнейшей торговой компании Алексеевского района в нарушении закона о конкуренции. Формально на аукционах побеждал созданный за год до них кооператив «Эдем». Но в действительности, как подозревают антимонопольщики, выгодоприобретателем была компания ООО «Эдем», заявлявшаяся на эти аукционы с одного и того же компьютера, что и участники кооператива. Не исключено, что атака УФАС затронула интересы двух влиятельных семей района — Демидовых и Валиевых. В числе учредителей «Эдема» — полные тезки сына известного дорожника Фоата Валиева и кузена нынешнего главы Алексеевска Сергея Демидова. Кстати, интересы «Эдема» косвенным образом в свое время стоили кресла прежнему главе Алексеевского района.

Как завпроизводством ООО «Эдем» внезапно оказалась организатором одноименного кооператива

УФАС обнаружила картельный сговор на поставках школьных обедов в Алексеевском районе. В 31 аукционе, объявленном на эти поставки, участвовали всего две компании, причем с подозрительно похожими названиями: сельскохозяйственный перерабатывающий обслуживающе-сбытовой потребительский кооператив «Эдем» (далее — СПОСПК «Эдем») (ИНН 1605008409) и ООО «Эдем» (ИНН 1605003351). По мнению антимонопольщиков, налицо аффилированность организаций.

Формально организации, вроде бы, разные. Кооператив «Эдем» зарегистрирован в селе Билярск на улице Анатолия Серова, а ООО «Эдем» — в самом поселке Алексеевское. ООО «Эдем» существует с 2002 года, а кооператив, участвовавший в прошлом году в аукционах, был организован лишь в 2019-м. При этом кооператив подавал заявки только на те аукционы, в которых участвовало ООО «Эдем», а снижение цены по закупкам в результате этих процедур составило минимальный 1%.

В соответствии с протоколом №1 общего собрания СПОСПК «Эдем» от 17.09.2019, членами и учредителями кооператива являются следующие лица: Турнина Агидель Алмазовна (председатель), Мхитарян Левон Артурович, Губайдуллин Ильдар Габдрауфович, Маркова Венера Ириковна, Гайнуллина Роза Ириковна.

Причем как минимум Венера Маркова и Роза Гайнуллина имеют прямое отношение к ООО «Эдем». Например, на официальном сайте компании можно прочитать поздравления от руководителя билярского подразделения торговой фирмы Розы Гайнуллиной и завпроизводством Венеры Марковой, направленные директору «Эдема» с 2004 года Гольнур Сафиной.

Директор «Эдема» Гольнур Сафина. Фото: rt-online.ru

Бизнес-интересы «Эдема» тесно связывают семьи Демидовых и Валиевых в Алексеевске?

Что касается второго фигуранта дела — ООО «Эдем» — то здесь список учредителей еще интереснее. В нем множество совпадений. Среди учредителей, например, есть Рустем Фоатович Валиев — полный тезка сына Фоата Валиева, председателя совета директоров ОАО «Алексеевскдорстрой» и депутата Госсовета РТ. Рустему Валиеву принадлежит 35% компании.

Еще 35% «Эдема» принадлежит Алексею Демидову. Вспомним об известной в Татарстане династии управленцев Демидовых. Именно они вернулись к руководству Алексеевского района в 2018 году, когда его возглавил экс-замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Сергей Демидов. Напомним, что его дядя, нынешний председатель Счетной палаты РТ Алексей Иванович Демидов, с 1980 года по 1990 год был председателем исполкома Алексеевского района и первым секретарем местного райкома КПСС. А отец Сергея Демидова Анатолий Демидов возглавлял Лаишевский район в 1987—1989 годах, а позже был первым секретарем райкома и председателем Лаишевского районного совета народных депутатов. Тот Алексей Алексеевич Демидов, который числится среди учредителей ООО «Эдем», — полный тезка сына председателя Счетной палаты РТ и двоюродного брата главы района.

К слову, Алексею Демидову-младшему принадлежит еще одна компания, занимающаяся производство продуктов — ООО «Девятовское» с выручкой 15,4 млн рублей и прибылью в 6,6 млн (если быть точнее — компания принадлежит семье Демидовых). Демидов еще и владелец ООО «Рассвет» (прежде оно было в списке учредителей «Эдема»), связанного с керамическим производством, — с чистой прибылью в 2019 году в размере 21,3 млн. Он же — председатель совета директоров ОАО «Алексеевская керамика».

Любопытно, что ООО «Рассвет» было соучредителем как раз ООО «Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева — так сходятся бизнес-интересы двух семей, Демидовых и Валиевых, в Алексеевском районе.

ООО Рассвет» был соучредителем ООО «Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева. Фото: realnoevremya.ru

Владельцы «Эдема» «наварились» на школьном питании на 50 млн рублей, считают в УФАС

Основная компания, приносящая главные барыши Рустему Валиеву, впрочем, не связана со школьным питанием, а работает в сфере строительства. Это ООО «Мостовик» (в соучредителях которой состоит ООО «Рассвет» Демидовых) с пропиской тоже в Алексеевском. Выручка «Мостовика» почти достигла 1 млрд рублей год назад. Оборот «Эдема» поменьше, но тоже внушительный — в 2019 году он превысил полмиллиарда рублей, увеличившись за 10 лет вдвое. Чистая прибыль, резко снизившись, впрочем, в 2017 году (с 30,1 млн — рекордной для компании), составила на начало 2020 года 6,4 млн рублей.

По данным УФАС, в 2020 году «Эдем» заработал на 31 контракте по поставкам школьного питания почти 50 млн рублей. Благодаря аффилированности со СПОСПК «Эдем» стоимость «школьных» контрактов на аукционах снижалась незначительно. Победителем всякий раз оказывался почему-то кооператив. Так, на поставках школьных завтраков стоимостью 5,4 млн рублей победил СПОСПК, предложив незначительно меньшую сумму — 5 347 203,44. В то время как ООО «Эдем» предложило цену в 5 374 209,52. Таблицу, в которой две компании и их цены можно легко спутать, можно посмотреть на сайте УФАС.

Один айпи, один компьютер — как антимонопольщики нашли связь двух компаний

Антимонопольщики обратили внимание на то, что СПОСПК «Эдем» — сельскохозяйственный потребкооператив. А следовательно, в соответствии с п. 2 ст. 4 ГК РФ, он относится к некоммерческим организациям. А таковыми могут быть лишь организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками.

«Однако в вышеуказанных закупках победителем был признан именно СПОСПК «ЭДЕМ», цель деятельности которого не отвечает цели участия в конкурентных закупках — извлечению прибыли».

Обнаружили фактическую аффилированность двух компаний в УФАС тоже, как это часто и бывает, по сходству IP-адреса (178.205.137.141), контактных данных участников (номер телефона 8434126170), адресов электронной почты (oooedem@mail.ru) при подаче заявок и ценовых предложений со стороны как СПОСПК «Эдем», так и ООО «Эдем». По результатам осмотра свойств файлов заявок участников (первые части заявок) СПОСПК «Эдем» и ООО «Эдем» с использованием стандартного проводника операционной системы Windows 7, установлен был и факт совпадения внешних структур файлов вторых частей заявок. То есть отправлялись они с одного компьютера. Мало того, заявки на участие в аукционах компании подавали в один день, но в разное время.

Действия компаний были изначально согласованы и определены в целях заключения государственного контракта по максимально возможной цене, резюмировали в УФАС. Фото: kazanfirst.ru

Таким образом, участие СПОСПК «Эдем» и ООО «Эдем» в вышеуказанных аукционах было «формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона, имеющими намерение заключить договор, контракт по результатам электронного аукциона». Их действия были изначально согласованы и определены, в целях заключения государственного контракта по максимально возможной цене, резюмировали сотрудники УФАС.

Придорожный сервис и мотели — как «Эдем» вырос в крупнейшее предприятие района

Конечно, можно предположить, что кооператив «Эдем» владельцам ООО «Эдем» пришлось экстренно придумывать. Ведь на аукцион, чтобы он состоялся, должны заявляться хотя бы два участника, а организовать школьное питание на должном уровне не смогла бы здесь больше ни одна компания. Ведь сегодня «Эдем» — крупнейшее торговое предприятие Алексеевского района. Начинало оно в феврале 2002 года с двух кафе на перекрестках дорог Алексеевское — Билярск и Алексеевское — Базарные Матаки и магазина «Мечта» в селе Лебедино. Все точки придорожного сервиса ютились в вагончиках. Сегодня же ООО «Эдем» обеспечивает придорожный сервис в Алексеевском, Рыбно-Слободском и Спасском районах, имея 14 кафе и 4 мотеля, в том числе на федеральных трассах Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Самара. Недавно были построены 3-этажный комплекс «Золотой карп» на мостовом переходе и кафе «Ял» на берегу Камы. Работают 10 магазинов, ателье по пошиву и ремонту одежды, парикмахерская.



Что интересно, компания «Эдем» на собственном же сайте признается, что снабжает школы района своими продуктами. «Эдем» торгует продуктами местного производства, 40 процентов которых перерабатывает на собственной базе: с современными хранилищами, холодильным оборудованием, линиями по переработке рыбы, мяса, молока, овощей. В частности, в компании «отлажена система закупок экологически чистой сельхозпродукции у местных поставщиков и централизованное снабжение продуктами школ, дошкольных учреждений, домов престарелых и детских приютов Алексеевского, Алькеевского и Спасского районов».

Сегодня ООО «Эдем» обеспечивает придорожный сервис в Алексеевском, Рыбно-Слободском и Спасском районах, имея 14 кафе и 4 мотеля, в том числе на федеральных трассах. Фото: oooedem.ru

«Подпольные кафе» «Эдема» уже один раз стоили кресла главе Алексеевского района

Как писала газета «Реальное время» еще в 2017 году, именно у ООО «Эдем» представители антикоррупционного управления при президенте РТ в 2016 году нашли нелегальные кафе и стоянку для дальнобойщиков на муниципальной земле. Впрочем, тогдашний руководитель Алексеевского района Владимир Козонков называл информацию о подпольных кафе и стоянке «Эдема» устаревшей — по его словам, земля используется по закону. Надо сказать, именно вследствие расследования антикоррупционного управления президента РТ Козонков потерял свое кресло, которое и досталось Сергею Демидову в 2018 году.

Картельный сговор в школьном питании УФАС находит не первый раз. В конце прошлого года газета «Реальное время» уже писала о том, что компанию известного татарстанского поставщика школьных обедов Вадима Подина, а также две аффилированные с ним фирмы заподозрили в картельном сговоре на 152 млн рублей. Все три организации регулярно выигрывали тендеры по доставке питания в школы и детсады Закамья, периодически обходя конкурентов в лице владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой или, как произошло летом 2020 года, структуры «Татнефти». Судя по данным в открытых источниках, всеми тремя фирмами, вызвавшими вопросы антимонопольщиков, руководят родственники Подина. В УФАС по РТ выяснили, что при участии в госзакупках компании пользовались единой инфраструктурой, заходили на торги с одних и тех же IP-адресов. Состязание за контракты могло, по сути, идти между своими же компаниями в нарушение закона «О защите конкуренции».

Картельный сговор в школьном питании УФАС находит не первый раз. Фото: Максим Платонов

Газета «Реальное время» направила запросы в администрацию Алексеевского района и компанию ООО «Эдем», но там не успели оперативно на них ответить.