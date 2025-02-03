Гарипов Линар Зимфирович
Общая информация
Родился 17 февраля 1986 г. в г. Нефтекамске.
Образование:
— 2008 г. — Уральский государственный горный университет.
Трудовая деятельность:
— В 2006 г. — помощник бурильщика в ООО «Нефтекамское управление буровых работ» (Нефтекамск).
3 В 2008 г. — инженер по бурению инженерно-технологической службы в ЗАО «Технобурсервис» (Нижневартовск).
— 2008-2011 гг. — главный специалист отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
— 2011-2017 гг. — начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
— 2017-2019 гг. — заместитель председателя — начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
— 2019-2022 гг. — директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета» (Казань).
— С ноября 2022 г. — председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.
Имеет классный чин «муниципальный советник 2 класса».
Награды и звания:
— Отличник физической культуры и спорта РТ (2016 г.).
— Заслуженный работник физической культуры РТ (2024 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан (татарстан), г. Казань, ул. Ташаяк, зд 2а
- Телефон: (843) 292-61-44, (843) 223 19 36
- Email: kazansport@mail.ru
- Сайт: kzn.ru
Дата последнего обновления: 03.02.2025