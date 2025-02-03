Гарипов Линар Зимфирович

Общая информация

Родился 17 февраля 1986 г. в г. Нефтекамске.

Образование:

— 2008 г. — Уральский государственный горный университет.

Трудовая деятельность:

— В 2006 г. — помощник бурильщика в ООО «Нефтекамское управление буровых работ» (Нефтекамск).

3 В 2008 г. — инженер по бурению инженерно-технологической службы в ЗАО «Технобурсервис» (Нижневартовск).

— 2008-2011 гг. — главный специалист отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

— 2011-2017 гг. — начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

— 2017-2019 гг. — заместитель председателя — начальник отдела по проведению спортивных мероприятий Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

— 2019-2022 гг. — директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета» (Казань).

— С ноября 2022 г. — председатель Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета Казани.

Имеет классный чин «муниципальный советник 2 класса».

Награды и звания:

— Отличник физической культуры и спорта РТ (2016 г.).

— Заслуженный работник физической культуры РТ (2024 г.).



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