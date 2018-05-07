Гарифуллин Линар Рустамович
Общая информация
Родился 24 Июня 1975 в г.Альметьевск.
Образование:
1998 год — Альметьевский нефтяной институт
2001 год — Казанский финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
1998-1999 гг. — помощник бурильщика АУПНП и КРС.
1999-2001 гг. — помощник начальника ГУП «Татнефтепромхим».
2001-2004 гг. — ведущий специалист по страхованию, заместитель начальника управления — начальник отдела страхования и перестрахования, заместитель директора Казанского филиала ЗАО «Страховая компания „Чулпан“.
С сентября 2004 года — генеральный директор ООО „Страховая компания “Ак Барс-Мед», г. Казань.
С августа 2006 года — генеральный директор ООО «Ак Барс страхование», г. Казань.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Меридианная,1
- Телефон: (843) 524-96-00
- Email: office@abstr.ru
- Сайт: www.abstr.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018