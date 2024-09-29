Старостин Сергей Петрович

Общая информация

Родился 26 февраля 1987 г. в Казани.

Образование:

— 1990 г. — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

— 1992 — 2007 гг. — помощник прокурора Ленинского района г. Казани, заместителем прокурора г. Набережные Челны, начальником отдела прокуратуры республики по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и производством оперативно-розыскной деятельности.

— 2007 — 2014 гг. — прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ, г. Казань.

— 2014 — 2017 гг. — заместитель прокурора РТ.

— 2017 — 2021 гг. — первый заместитель прокурора РТ.

— С сентября 2021 г. — руководитель Добровольного общества содействия авиации, армии и флоту (ДОСААФ) РТ.

Награды и звания:

— Награжден медалями «За строительство БАМа», ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», «В память 1000-летия Казани», почетной грамотой генерального прокурора РФ, неоднократно поощрялся приказами прокурора РТ, нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре РФ» (2018 г.).

— Старший советник юстиции.

— 2018 г. — Государственный советник юстиции 3 класса.

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