Застройщик vs археолог: в Казани собрали фронду против идей губернатора Воробьева

После изменений в законодательстве строители могут начать бесконтрольное уничтожение памятников археологии

Фото: Марк Шишкин

6 апреля в Министерстве культуры РТ состоялся 3-й ежегодный межрегиональный научно-практический семинар «Сохранение объектов археологии: практические и правовые вопросы». В числе организаторов, кроме республиканского Минкульта, Управление Министерства культуры РФ по ПФО, Институт археологии РАН и Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. Участниками семинара стали археологи, представители госорганов и специалисты по охране памятников из Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Йошкар-Олы, Кирова и Саранска. О том, почему узкоспециальное мероприятие имеет отношение к федеральной политике и актуальной новостной повестке, в материале «Реального времени».

Кому нужен конфликт археологов и застройщиков

Эксперты по сохранению объектов археологии собираются на специализированный семинар в Казани уже в третий раз. Главная особенность семинара, состоявшегося 6 апреля, заключалась в достаточно тревожном информационном фоне, который сложился вокруг взаимоотношений между археологами и застройщиками.

— Две недели назад, 19 марта 2018 года, состоялось очень представительное совещание в правительстве РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, на нем обсуждались вопросы, связанные с реализацией 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», и, в частности, предложения, которые касаются историко-культурной экспертизы земельных участков. В ходе обсуждения было предложено положения о необходимости историко-культурной экспертизы из закона исключить полностью. Как всегда, сказано, что это в целях устранения административных барьеров, снижения социальной напряженности, развития малого бизнеса, — так в самом начале семинара обозначил проблему начальник отдела охраны недвижимых памятников истории и культуры Министерства культуры РФ Александр Работкевич.

Александр Работкевич (справа): «В ходе обсуждения было предложено положения о необходимости историко-культурной экспертизы из закона исключить полностью»



Одним из оснований этого послужило нашумевшее письмо губернатора Московской области Андрея Воробьева, где он предложил отказаться от историко-культурной экспертизы территорий. Проще говоря, если сейчас перед началом строительства земельный участок должны обследовать археологи на предмет наличия там памятников прошлого, то предлагается сделать эту процедуру необязательной. Министерству строительства и ЖКХ поручено подготовить поправки для внесения в законопроект, который связан с внесением изменений в Градостроительный кодекс и уже прошел первое чтение в Государственной думе. Как сказал один из участников семинара: «На экспертизе ставится крест».

Однако Министерству культуры РФ совместно с Главгосэкспертизой России пока удалось приостановить процесс внесения изменений в законодательство. Пункты, исключающие историко-культурную экспертизу, не вошли в итоговый протокол. Но, очевидно, законодательство будет меняться, и у экспертов есть время, чтобы подготовить свои предложения.

Включить раздел об экспертизе в проектную документацию

В ходе совещания обсуждались различные варианты изменений нормативно правовой документации, которые позволят сохранить процедуру историко-культурной экспертизы земельных участков. Заместитель министра культуры РТ Светлана Персова выступила с инициативой включить раздел археологических изысканий в качестве обязательного в проектную документацию проектов по планировке территорий, а также капитального строительства и реконструкции.

«Только за прошлый год в результате экспертизы земельных участков у нас было выявлено 20 ранее неизвестных объектов археологии по Татарстану. Причем некоторые были найдены на уже освоенных территориях», — рассказала Светлана Персова «Реальному времени».

Светлана Персова выступила с инициативой включить раздел археологических изысканий в качестве обязательного в проектную документацию проектов по планировке территорий, а также капитального строительства и реконструкции



Опыт Татарстана по организации экспертизы и сохранению археологических объектов по ряду показателей считается в экспертном сообществе передовым. «Мы недавно знакомились с опытом музеефикации археологического наследия в Свияжске. Даже в масштабах России это уникальный опыт. Когда деревянные конструкции, появившиеся из размытого склона, не просто выкопаны, а музеефицированы, и можно посмотреть, как это сделано», — рассказал нам Александр Работкевич.

По мнению директора Института археологии им. А.Х. Халикова Айрата Ситдикова, построить процесс экспертизы в Татарстане помогает системно налаженная работа республиканского Минкульта с застройщиками и наличие большого количества компетентных кадров в институте истории.

«Уничтожать единственный источник знаний о древнейшем прошлом нашей страны непозволительно»

О том, почему важно сохранить историко-культурную экспертизу и какой ценностью обладают памятники археологии, рассказала «Реальному времени» Светлана Володина, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности в регионах Управления Министерства культуры РФ по ПФО.

— Чем опасно исключение историко-культурной экспертизы из закона?

— Если памятники архитектуры и даже некоторые виды памятников археологии, такие как ров, вал, остатки крепостей, мы видим, то большинство археологических объектов находится в земле. Их не видно. Для того чтобы их обнаружить, проводится государственная историко-культурная экспертиза земельного участка. Не всегда по итогам экспертизы обнаруживается памятник археологии, но только проведение экспертизы до начала земляных строительных работ, во-первых, позволяет спасти памятник, если он там есть, а во-вторых, минимизировать затраты на строительство. Потому что, если проект уже согласован, получено разрешение на строительство, установлены жесткие сроки сдачи объектов, а в процессе строительства обнаруживается памятник, застройщику приходится останавливаться, вносить изменения в проектную документацию. А это дополнительные деньги, время. Кроме того, уничтожение объектов культурного наследия, к которому относятся памятники археологии, преследуется по закону, вплоть до уголовного наказания.

Светлана Володина: «Только проведение экспертизы до начала земляных строительных работ, во-первых, позволяет спасти памятник, если он там есть, а во-вторых, минимизировать затраты на строительство»



— Это первое предложение отменить экспертизу или были попытки до этого?

— Разговоры об упрощении или отмене процедуры экспертизы земельных участков были и до этого, но на уровне законопроекта — впервые. Требование о предварительном обследовании земельных участков можно найти еще в советских и российских документах до 2002 года, когда приняли федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памячтниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В 2015 году требование проведения экспертизы участков было подркеплено еще рядом статей.

Необходимо отметить, что в последние годы Главгосэкспертиза, через которую проходят все крупнейшие проекты строительства последних лет в Российской Федерации, требует документы, подтверждающие отсутствие памятников на участках предполагаемого строительства, которые выдаются органами охраны объектов культурного наследия по итогам проведения государственной историко-культурной экспертизы земельных участков. И это правильно, застройщик должен «заходить» на участок и вести строительство, не опасаясь быть обвиненным в разрушении культурного наследия своей страны.

Вопросов к процедуре экспертизы земельных участков много, изменения, какие-то корректировки вносить необходимо, но отменять экспертизу категорически нельзя. Тем более в таком быстром темпе, потому что это работа затрагивает различные отрасли права, которые регулируют и земельные, и градостроительные отношения. Поэтому нужно сейчас прорабатывать оптимальное решение.

— Какой ценностью обладают памятники археологии? В отличие от памятников архитектуры, их сложно оценить неспециалисту.

— Археология позволяет получать информацию, которая была скрыта под землей и которой в большинстве случаев нет в письменных источниках. Она позволяет понять, как жили люди, чем питались, на кого охотились, какой был климат, как происходило зарождение культур и как образовывались этносы. Это своего рода калейдоскоп — уничтожив памятник археологии, мы лишаемся одного кусочка нашей истории, и картинка может не сложиться. Уничтожать единственный источник знаний о древнейшем прошлом нашей страны непозволительно.

1 / 10 Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин