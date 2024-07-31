Как татарские звезды соцсетей и журналисты учили друг друга

В Казани прошел II Международный съезд национальных блогеров

II Международный съезд национальных блогеров: сначала — разговоры, потом — в театр. Фото: Динар Фатыхов

В Казани проходит II Международный съезд национальных блогеров: сначала в «Татмедиа» звезды социальных сетей обсудили насущные проблемы, а потом отправились в театр драмы и комедии имени Тинчурина, чтобы поддержать его деятельность постом, сторис и статусом. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Не успел пройти блогерский Сабантуй в Тюлячинском районе, как бойцы смартфонов — вновь в строю. В театре блогерам провели экскурсию «По страницам музыкальной истории», познакомили с местным оркестром и устроили дефиле национальных платков бренда Tatar scarf. Видимо, многое из этого мы видим у них в аккаунтах.

А вот в лаборатории «Кәеф» на базе «Татмедиа» царила внутрицеховая атмосфера. Как указал его генеральный директор Шамиль Садыков, татарская аудитория — это более миллиона человек: «В социальных сетях, я думаю, есть 1-2 миллиона потребителей татарского контента». Хотя во встрече и мелькали противопоставления блогеров и журналистов, участники пришли к выводу, что общего у них много, учиться друг у друга стоит.

Говорили о чем надо писать-снимать, для кого и где. К примеру, главный редактор «Шәһри Казан» Радик Сабиров сетовал, что блогеры в основном работают в запрещенной в России сети «Инстаграм», но игнорируют, к примеру, «ВКонтакте»: «Если пойдете в другие ресурсы, у вас будет больше аудитория».

Татарские блогеры отправились освещать деятельность Тинчуринского театра. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Садоводы, шаг вперед!

— Я 5 лет веду блог активно, рассказываю о садоводстве — отметила Рамзия Ахмадуллина. — До того был обычный канал. Если делишься полезной информацией, его вести легко, люди слушают твои советы, сами задают вопросы. По 600 человек прямые эфиры смотрят. Темы — это не только концерты, театры, может быть и садоводство. У меня аудитория — от 8 до 90 лет — значит всем садоводство интересно.

— Блогерам важны охваты, — делилась Айгуль Тимер. — И если писать только про театр, ты никому не будешь интересен. Театральная аудитория небольшая, заметила, что если писать о театре прямо, честно, то нужно много знать. Такое не до всех доходит. Я решила: буду показывать по-своему, чтобы было интересно. И люди тогда потянутся. Хочется сказать: не надо стараться показать все красиво, можно просто показать как было, это уже большое дело в развитии татарского искусства.



— Блогеры — они бизнесмены, — размышлял главный редактор татарской редакции информационного агентства «Татар-информ» и сайта «Интертат» Рамис Латыпов. — Они предприниматели. У них свое дело. Ок, не у всех. Но это их личное дело. Вести блог им никто не приказывает. Кому-то это приносит, кто-то принципиально не зарабатывает. Поэтому говорить, что блогеры делают что-то не то неуместно. Они делают то, что хотят. Для меня важно, чтобы была любая татарская тематика. Даже если человек говорит, как он спит, есть, пьет, это для определенной татарской аудитории интересно.

— Вот вы говорите — аудитория меня любит, — вернулся он все же к тематике. — У меня в «ВКонтакте» есть аккаунт, там у меня лояльная аудитория. Но если мы пишем о блогерах, впечатление другое. Пишут: достали, они говорят только о том, что едят и пьют. Других проблем не осталось, что ли? Мне дороги те, кто пишет о проблемах, о жизни народа, ведет тематические блоги. Это не значит, что вы что-то неправильно делает. Я за любой хипеж. У нас очень старательный народ, меня радует, что у садоводческого блога в «Телеграм» почти 9 тысяч подписчиков.

Позже прозвучала мысль, а может, СМИ и блогерам создать общий чат, где бы они просили поддержать друг друга? Редакторы отметили, что подобное работает не со всеми блогерами: «С бизнес-персонами с аудиторией в 300 тысяч работать тяжело. Мы их пиарим, но они не ставят у себя даже гиперссылку в сторис». Зато садоводы, кулинары и другие тематические блогеры точно могут быть экспертами в СМИ.

Но рассказывать про театр сложно, говорят блогеры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Утром — в газету, вечером — в ленту

— Вы, блогеры, научились бы у журналистов писать правильно, без ошибок! — указал Рафис Атаказ. — Я как учитель смотрю, что блогеры совершают элементарные ошибки. У журналистов многому можно научиться — подаче материала, например, как начинать, как продолжать, как подавать мысль в конце. А не просто — приехал, доехал, увидел.

Рафис Атаказ (слева) говорил о грамотности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом журналист тоже может зарабатывать в блогинге, добавил Радик Сабиров. И привел в пример Дильбар Гарифуллину, которая ведет канал «ВКонтакте» «Догалы йорт» об исламе на 124 тысячи подписчиков. И регулярно постит ссылки на родную газету. Там же настроена монетизация.

— В «Телеграм» такое сделать нельзя, татарское «Телеграм» не принимает, — развел руками Сабиров.



— Я две недели назад начала ставить в «Телеграме» и «Ватсапе» статусы, — рассказала главный редактор журнала «Идел» Рамзия Галимова. — Аудитория очень разная. В «Ватсапе» мне пишут: «Рамзия, в этой деревне дороги плохие!», — там сидят мои знакомые, родственники. А в «Телеграме» — модная молодежь. У них другие запросы. Говорят, журналисту нужно разрабатывать личный бренд. Но для меня это как третья смена. Пришла домой — и до 12 ночи ставлю сторис во все сети. При этом моя аудитория невелика. Но даже ко мне стали приходить рекламодатели. Так что я сказала коллегам — девочки, каждый день в своих блогах говорите про «Идель», куда вы ходили, что делали. У журналистов — интересная жизнь .