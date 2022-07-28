Дом с трещиной, «шершавенький» и медуниверситет — что построил для Казани Махмут Игламов

Фото: дом на углу Клары Цеткин и Серп и Молот / pastvu.com

Градоформирующий объект — не представляющий архитектурной ценности многоквартирный дом 1948 года постройки на ул. Серп и Молот, №22/1 — власти Казани признали аварийным и подлежащим сносу. «Реальное время» подробно писало, как жильцы, 62 человека, боролись за дом после того, на нем появилась трещина. Сегодня же мы расскажем, как из одного объекта можно выстроить творческую историю советского архитектора Махмута Игламова, чьи здания до сих пор украшают Казань.

Уголок ампира-конструктивизма-византийского стиля



На фото видно, что у дома была фасадная часть с фронтоном и цветочным барельефом (он сохранился, как и скульптура «Остановим войну», на картах называемая «Женщина и подросток») и несколькими орнаментальными элементами на стенах, которые были заменены на обычную рустовку.



Нынешний вид дома на улице Серп и Молот. Фото: realnoevremya.ru

В окрестностях дома можно сделать небольшую архитектурную экскурсию. Напротив когда-то располагалась телекомпания «Вариант», а еще раньше кинотеатр «Звезда» — образец советского здания массового искусства. Справа от дома — часовня Иконы Казанской Божией матери и Серафима Саровского начала XX века, построенная в псевдорусском стиле для Мариинской богадельни, вероятно, по проекту Петра Малиновского. А рядом стоит трансформаторная будка — пример архитектуры конструктивизма, занимающая место богадельни, построенной к 19 октября 1866 года в честь бракосочетания Александра III и датской принцессы Марии-Дагмар (после крещения — Марии Федоровны). Это был комплекс из двухэтажного здания, двухэтажного деревянного флигеля, одноэтажной каменной бани, часовни и хозяйственных построек.

Дом по ул. Ершова, 14

Главный в «Татаргражданпроекте»

Архитектор двухэтажного дома из силикатного кирпича, построенного в 1948 году, — Махмут Камалович Игламов. Он родился в деревне Среднетатарский, расположенной в нынешнем Спасском районе. Учился, как и многие местные специалисты, в КИИКСе (Казанском институте инженеров коммунального строительства), потом — на архитектурном факультете Ленинградского института инженеров гражданского строительства. Работал «Татпроекте», преподавал в родном вузе. В период постройки дома в Адмиралтейской слободе Игламов — главный архитектор проектов института «Татаргражданпроект», эту должность он занимает до 1968 года, до пенсии.

Махмут Игламов. Фото: museum.kgasu.ru

В том же 1948 году он строит дом в рабочем районе на улице Качалова. Хоть в источниках пишут про 75-й дом (на его месте сейчас цветастый новострой), обратите внимание на 77-й, чей первый этаж испорчен вентфасадом.

Эпоха Игламова — это послевоенное время, строительство для рабочих, студентов, ученых. Здания именно этой поры во многом определяют облик современной Казани.

Дом по ул. Качалова, 77. Фото: 2gis.ru

В течение нескольких лет Игламов возводит еще несколько объектов советской архитектуры в стиле сталинского классицизма.



Среди них — дом на Большой Красной, 36а, где сандрики первых двух этажей цитируют чуть ли не петровскую эпоху.

Также дом на Япеева, 8, рядом с милицией, с впечатляющим оформлением оконных групп, и огромная розовая пятиэтажка на Бутлерова, 45.

Ершова, 14 с декоративными портиками ионического ордера и богатым декором.

Ершова, 28 (с основательными ризалитовым фасадом-балконом). Это, кстати, общежитие.

Дом по ул. Ершова, 28. Фото: pastvu.com

Архитектурные памятники

И конечно, «Шершавый» или «Щербатый» дом на Баумана, 76, названный так из-за фактуры колонн — они отделаны штукатуркой «шуба». Стоит он на месте церкви Андрея Первозванного, после сноса которой здесь находился зверинец Казанского зоопарка, а потом был построен этот дом для Казанского мехового объединения имени Хусаина Ямашева. В советское время — еще и популярный гастроном.

Среди других масштабных работ Игламова — лабораторный корпус Казанского филиала Академии наук СССР, который встал рядом с бывшим зданием Ксенинской гимназии.

Он также разрабатывал фасады для типового проекта №2-06-19 от Гипрокино для кинотеатра «Победа», построенного на месте Суконного рынка, который в 1990-е стал Домом офицеров, а с 2015-го — театром имени Кариева. То, как выглядит его внешняя часть, — заслуга Игламова.

Главный корпус КГМУ. Фото: pastvu.com

В 1959-м Игламов строит главный корпус КГМУ на Бутлерова, 49. Вероятно, это главный памятник его творчеству. Изначально медикам предназначали здание на улице Толстого, но еще не успев начать стройку, его отдали под самолетный корпус КАИ.

Отметим, что практически все эти здания крепко стоят на местах, у них сохранились внешние данные и по их стенам не идут трещины.