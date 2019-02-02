«Их нравы»: как султан агонизирующей империи принял конституцию и тут же забыл о ней

Абдул-Хамид II — внешнее управление, сеть агентуры по всей стране и прорыв в образовании

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими исследованиями культуры и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен правлению последнего султана Османской империи Абдул-Хамида II (1876—1909).

Самодержавие уже не то

По сути, 34-го султана Османской империи Абдул-Хамида II можно считать последним самодержавным правителем Великой Порты. Однако к концу правления самодержавие это заметно поизносилось. Образовались различные центры силы. При Абдул-Хамиде II произошло окончательное отделение Балкан от метрополии, под иностранный протекторат перешли Кипр, Крит, Египет и Тунис. Страна пребывала в глубочайшем политическом и экономическом кризисе, ситуацию поддерживали иностранные финансовые вливания. Несмотря на свирепствующий экономический кризис, на средства, полученные от иностранцев, удалось многое сделать.

Известно, что свержение дяди Абдул-Хамида, назначение султаном его старшего брата, низложение которого произошло после короткого периода правления, а также «воцарение» самого Абдул-Хамида было поддержано движением новых османов. По этой причине Абдул-Хамид был вынужден идти на некоторые политические уступки: созыв парламента, принятие конституции (1876 год), обозначение основных прав и свобод, разделение власти с парламентом, назначение великим визирем Мидхата-паши, который был архитектором последних двух султанских свержений и назначений, и так далее. Даже слышались голоса за отмену монархии и провозглашение республики. Видимо, по этой причине некоторые турецкие историки склонны предполагать, что истоки конституционализма и корни будущей Турецкой Республики относятся к периоду правления Абдул-Хамида II. В определенной степени это является правдой, хотя и зависит от того, под каким углом на это смотреть.

Так или иначе, первоначальные уступки усилили позиции молодого Абдул-Хамида II, и в этой связи примечателен тот факт, что, опираясь на пункты новопринятой конституции, именно султан отправляет в ссылку в Йемен Мидхата-пашу, который вскоре там благополучно умирает, а следующим шагом распускает парламент на бессрочные каникулы, которые продлились чуть больше 30 лет. Таким образом, устранив двух своих самых яростных оппонентов — Мидхата-пашу и парламент — Абдул-Хамид II, с некоторыми оговорками, сосредотачивает всю полноту власти в своих руках.

Открытие первого парламента, 1877 год

Неопределенность степени султанской власти была обусловлена наличием у страны огромного внешнего долга, который образовался из-за нескончаемых войн с Россией, восстаний в различных провинциях, покупки военных кораблей и модернизации армии. После того, как Османская империя объявляет себя банкротом, неспособным выплатить внешний долг, основные иностранные кредиторы Великой Порты — Великобритания, Франция, Пруссия и Австро-Венгрия — создают в 1881 году специальное учреждение по управлению ее внешним долгом, которое называлось «Дюйун-и Умумийе», что можно перевести как «основные долги». По сути, данное учреждение управляло экономикой страны, забирало в счет уплаты долга практически 100% налоговых и пошлинных отчислений, определяло основные отрасли для иностранных инвестиций и отвечало за новые заимствования, которые также шли на уплату долга. Удивительно, что при такой экономике империя умудрилась просуществовать еще около 40 лет.

Памятуя о том, что человек, владеющий информацией, владеет ситуацией, Абдул-Хамид II создает широкую и разветвленную агентурную сеть по всей стране. Благодаря усилиям тайных агентов, султан постоянно в курсе происходящих событий, осведомлен о проблемах и заранее подавляет очаги будущих волнений. Однако у этого эффективного инструмента управления есть и свои недостатки, например, тысячи людей, оклеветанных и обвиненных по безосновательным поводам.

Но были и хорошие новости

Несмотря на все перипетии, связанные с войнами, восстаниями, разделением империи на части, экономическими и политическими кризисами, во времена правления Абдул-Хамида II было сделано очень много полезного для страны. Сейчас, когда туман истории рассеивается, тридцатитрехлетний период султана видится все-таки больше в положительном ключе. Чего только стоят достижения в сфере образования. Абдул-Хамид II, запретивший, несмотря на свою глубокую религиозность, ношение паранджи был первым султаном, который поддержал идею о необходимости получения доступа к образованию в равной степени не только для мужчин, но и для женщин. Именно при поддержке султана Абдул-Латиф Супхи-паши открывает первую в Османской империи школу искусств для девушек. Если в начале его правления средних школ в стране насчитывалось всего 250, то к концу его этих школ уже было более 900, а количество начальных школ вообще увеличилось в 45 раз, с 200 до 9 тысяч.

Несомненным достижением Абдул-Хамида II является и строительство двух железных дорог — Багдадской и Хиджазской, которые появились в тот момент, когда вся Европа начала «заболевать» железными дорогами. Отличие этих двух путей состояло в том, что Багдадская дорога была профинансирована немцами, а Хиджазская была построена на народные деньги и пожертвования мусульман со всего мира. Кроме того, были построены шоссейные дороги, соединившие Османскую империю с Ираном и Ираком, что вдохнуло новую жизнь в такие города, как Бурса, Самсун, Эрзурум.

Была организована сеть почтовых и телеграфных станций, которая соединяла все крупные города империи, создано Министерство по делам почты и телеграфа. Также для удобства на всех телеграфных отделениях была организована работа метеорологических станций. Теперь, находясь в Стамбуле, можно было за считанные минуты узнать о погодных условиях в Трабзоне или любом другом крупном городе.

Абдул-Хамид отправляется в ссылку после отречения, 1909 год



Конец империи

О личной жизни Абдул-Хамида II мы узнаем в основном из воспоминаний, дневников и интервью различным изданиям его детей и внуков, которые прожили большую часть своей жизни в ХХ веке. Так, например, согласно воспоминаниям его дочери Айше Султан, у Абдул-Хамида II было тринадцать жен, согласно другим источникам — шестнадцать. Он был отцом восьми сыновей и двенадцати дочерей. Работе уделял по 15—16 часов в сутки, в свободное от государственных дел время занимался столярным и плотницким делом. Имел спокойный нрав, был терпелив, в молодости увлекался плаванием, борьбой и верховой ездой.

Окончание политической карьеры Абдул-Хамида II не отличилось оригинальностью. Начало его свержения с политического Олимпа было ознаменовано созданием Движения единения и прогресса в 1889 году, участники которой выступали за возвращение к конституции 1876 года. Их кропотливая работа принесла плоды лишь через 20 лет после создания движения, переросшего в партию. В результате восстания 1908 года страна вернулась к благополучно забытой конституции, были объявлены основные права и свободы, а через год новообразованное правительство Хильми-паши приняло решение о низложении Абдул-Хамида II и назначении на место султана его младшего брата — Мехмеда V.

После свержения Абдул-Хамид был сослан в Салоники и смог вернуться в Стамбул лишь в 1912 году, где и скончался 6 лет спустя. Хотя на его место и был назначен новый султан, вплоть до самого конца империи ею фактически управлял триумвират, состоящий из лидеров партии Единения и прогресса Энвера-паши, Талата-паши и Джемаля-паши.

Булат Ногманов