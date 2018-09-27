Обретение венграми Европы: «они любят слушать музыку, пировать и не интересуются ничем, кроме коней»

Трансформация кочевого народа. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодняшняя колонка украинского историка в «Реальном времени» завершает его мини-исследование «идеологической» эволюции венгров в средневековой Европе.

Хазарский главарь



Хазары повлияли на структуру власти у венгров. Арабские и персидские географы и историки отмечали дуализм их верховной власти. Гардизи упоминал, что титулом главного правителя венгров был кенде. Джила же назван тем, кто управляет делами. Анонимный персидский географ назвал правителя джулой, а о кенде он просто не знал. Ибн Русте сообщал, что во главе войска находится дж.ла. Правителем (маликом) венгров назван к.нд.а. Путаницу вносят сведения поздних авторов. Ал-Бекри считал, что царь венгров — это кнда. Тахир ал-Марвази сообщал, что полководца у них называли к.нд.е, и этот титул обозначает царя. Мухаммед Шебангараи указывал, что правителя венгров называют кида.

Как и у тюрков, общество у древних венгров делилось на племена и роды. Во главе конфедерации племен находились два лидера — военный и духовный. Дьюла был военным вождем, а кенде — сакральным. Только у Гардизи и Ибн Русте указано на дуализм верховной власти у венгров. Тахир ал-Марвази и анонимный персидский географ сообщали об одном правителе, поскольку во время написания их сочинений он упоминался в единственном числе (тогда у мадьяр де-факто и был один верховный правитель). Гардизи же следовал традиции, заложенной Ибн Русте. А. Рона-Таш считал тезис о существовании сакрального правителя у венгров недоказанным, но не протестовал против того, что система правления могла быть заимствована от хазар. Среди титулов он называл кюнде, джила и карха. В то же время у концепции сакрального лидера есть и сторонники, например, К. Цегледи. А. Рона-Таш считал, что наличие слабого формального лидера и могущественного военачальника совсем не указывает на существование сакрального лидера. В. Спиней считает, что Арпад был дьюлой, а Курсан — кенде. П. Голден предполагает, что кенде — это сакральный правитель, а делами государства и войска занимался дьюла. В. Напольских высказал гипотезу, что Курсан был более значим, чем Арпад, и титул кенде был выше, чем титул дьюла.

Как и у тюрков, общество у древних венгров делилось на племена и роды. Во главе конфедерации племен находились два лидера — военный и духовный. Фото wikipedia.org



Константин Багрянородный тоже упоминал о титулах венгров. Среди них был верховный архонт, вожди отдельных племен — архонты, гила и карха. Гила — это эллинизированная форма тюркского титула дьюла. По функциям, которые исполнял кенде, этот «пост» был аналогом хазарского кагана. Более того, некоторые имена, по сути, были титулами как, например, Елех, который соответствует древнетюркскому илиг или илик. Этот титул переводился как государь или правитель. Подобные имена были у гуннов (Эллак), сабиров (Илигер), башкир (Илек). Популярным этот титул был у мусульманских государств караханидов и карлуков. Юла был одним из титулов печенежских правителей, что отмечено Константином Багрянородным в этнонимии печенежских племен. В венгерских источниках от 1085 года упомянут Озул — сервиент князя кунов Дьюлы. Имя Дьюла было популярным среди венгров и так звали потомков Тетеня — правителей венгров Трансильвании. По сведениям Анонима, Такшонь женил своего сына Гезу на дочери Дьюлы Шарольт. После него Трансильванией правил Дьюла-младший, противник Иштвана Святого. В «Иллюстрированной хронике» как четвертый вождь венгров упомянут Кунд — отец Кусуда. Шимон Кезаи писал об одном Дьюле, а в «Иллюстрированной хронике» их три и два из них были потомками третьего венгерского капитана (вождя) Дьюлы. Шимон Кезаи упоминает Дьюлу как третьего капитана Юла, а Кюнда он называл пятым капитаном.

От двоевластия — к единоначалию

Наиболее достоверная схема наследования власти обнаруживается в хронике Анонима. Арпад после смерти Курсана в 904 г. стал единственным правителем, и потому дуализм верховной власти у венгров в Центральной Европе практически не фиксировался. Константин Багрянородный упоминает, что карха — это титул. В «Деяниях венгров» Анонима упомянут Хорка, который был отцом Дьюлы. М. Юрасов отмечал, что Хорка — это испорченная форма титула карха. Но сам титул карха существовал во время жизни Константина Багрянородного. Кархой был Булчу, его отец Кали также носил этот титул. Оба они по версии византийца происходили из рода Арпада. Версия Константина Багрянородного противоречит данным венгерской исторической традиции о Хорке как о сыне Тетеня. Титул карха не упоминался до обретения Родины. Относительно полномочий кархи нет достоверных данных. Венгерская система власти должна была быть похожей на тюркские аналоги. Ибн Фадлан сообщал, что кендер-каган у хазар был заместителем каган-бека, а заместителем кендер-кагана был джавшагир. Вероятно, карха был заместителем дьюли на случай гибели в бою. Традиция сакральных правителей была характерна для огурских племен, у других народов она не встречалась часто. У венгров и булгар в период контактов с христианским миром сакральный правитель исчез. Другое дело иудаисты-хазары и язычники-авары. У поздних хазар каган был сакральным правителем, а реально правил каганбек. У авар каган был светским правителем, но со временем возрастала роль сакрального правителя югура.

Существование единого вождя было обусловлено социальными трансформациями. Константин Багрянородный передавал историческую традицию рода Арпада. Был верховный правитель, семь вождей венгерских племен, правитель племени кабаров. Византиец приписывал гиле и кархе судебные функции. О существовании титула элиг он, очевидно, и не догадывался. Венгерский Аноним, вероятно, считал, что Хорка принадлежал к роду Тетеня. Описание деяний Тетеня занимает много места в его хронике. Константин Багрянородный отмечал, что власть была закреплена за родом Арпада. Это типичная для кочевых народов модель. Престол был передан от Арпада Жольту, четвертому сыну. От Жольта власть перешла к его племяннику Файса, сыну Юташа (Юташ третий сын Термачу). Титул карха В. Бушаков и О. Бубенок отождествляли с тюркским титулом калга, кенде — со славянским титулом князь и скандинавским конунг. К. Дерфер отождествлял титул дьюла с древнетюркским титулом буюрук. Нам представляется возможным заимствование титула дьюла от печенежского титула юла.

Только с Такшоня начинается традиция передачи власти от отца к сыну. Такшонь передал власть Гезе, а Геза Обретения Родины Вайку (Иштвану Святому). Фото wikipedia.org



Поражение от печенегов способствовало трансформациям в венгерском обществе. Для более эффективного управления был необходим единый вождь. Аноним сообщал, что у венгров он был всегда, однако, скорее всего, это чистый вымысел. Венгерские хронисты сообщали, что Алмош и Арпад происходили из наиболее знатного и благородного рода. Это было племя медьер, которое и дало название целому народу. По сведениям Константина Багрянородного, верховного архонта поднимали на щите. В. Шушарин оправданно считает этот сюжет выдумкой. Надо напомнить, что в венгерской исторической традиции нет и воеводы Лебедии. По данным же Константина Багрянородного, Лебедия отказался от власти и предложил избрать Алмуца (Алмоша) и Арпада. При этом он указывал, что Арпаду было отдано преимущество перед Альмошем, что противоречит венгерской исторической традиции, которая указывает на Алмуша как на правителя, а Арпада называет его преемником. Нельзя сказать, что Альмош, предшественик Арпада, был неудачником. Венгерская историческая традиция связывала с ним победу над русами и склавами. Данная реконструкция заслуживает больше доверия. Пост дьюлы, вероятно, принадлежал роду Тетеня. Он был заимствован от тюрок и использовался до переселения в Паннонию. Продолжительное время пост верховного вождя передавался от дяди к племяннику по тюркской традиции. Вероятно, Алмуш был не отцом Арпада, а его дядей. Только с Такшоня начинается традиция передачи власти от отца к сыну. Такшонь передал власть Гезе, а Геза — Вайку (Иштвану Святому).

При Гезе венгры поклонялись и языческим богам, и Иисусу Христу. Со времени правления Такшоня и Гезы кланово-племенная структура венгерского племенного союза начинает деформироваться и исчезает в XI в. Фактически Такшонь положил начало превращению венгров из евразийских кочевников в европейский народ.

Вместе с крестом находили изображения солнца и луны

Венгры верили в жизнь после смерти. На глаза и рот покойника клали монеты, чтобы душа не отделялась от тела. Лицо прикрывалось специальной маской, чтобы умерший не мог вредить живым. Погребения у венгров были богатыми. Женщин погребали с ювелирными украшения из золота и серебра, а мужчин — с оружием и конем. Сабли декорировались серебром и золотом. Также богато были украшены одежда и сбруя. Венгры заимствовали у иранцев образ Сенмурва. Христианство почти не влияло на венгров до ухода из Ателькузы (Этелькез). В 900 г., по сведениям Титмара Мерзебургского, христианские церкви в Паннонии были уничтожены венграми. Христиане выжили на окраинах Среднедунайской равнины. Иоанн Скилица говорил об обращении в христианство Булчу и Дьюлы в Константинополе, а современник этих событий Константин Багрянородный сообщал об обращении только Булчу. Предлагается гипотеза об обращении Термачу. В конце Х в. Айтонь принял христианство от ромеев. А. Боллок отмечал влияние Византии на распространение христианства среди венгров. В погребениях были найдены кресты. На бляхах также находили изображения креста. Однако невозможно выделить четкие критерии христианских погребений. Христианская церковь, стараясь обратить венгров, оставляла погребальный обряд на откуп венгерских семей. Обычай класть монеты в погребения был искоренен лишь после венгерского короля Коломана Книжника в первой четверти ХІІ в.

Дьюла Бенцур. Крещение Вайка. 1875. Фото wikipedia.org

Религиозные взгляды венгров во второй половине Х в. можно охарактеризовать как двоеверие. Вместе с крестом находили изображения солнца и луны. Влияния зороастризма на венгров не было вообще, а сведения о majusi и abda al-hiran скорее свидетельствуют в пользу язычества. Миссионеры прибывали в Венгрию из Византии, Германии и Италии. Первые миссии прибыли во времена Такшоня. Епископ Пилигрим из Пассау в 70-х гг. Х в. развернул активную деятельность в Венгрии, многих венгров обратил епископ Прунварт из Санкт-Галлена. Бруно Кверфуртский обратил в христианство Белую Венгрию. Епископ Пилигрим сообщал о 5 тысячах обращенных. Титмар Мерзебургский сообщал, что даже крещеный Геза был погребен со своими богатствами. В «Житии Святого Геллерта» сказано о семи женах Иштвана Святого. Необходимо отметить, что Бруно описывал религиозные убеждения Шарольт как смесь христианства и язычества. Епископ Войцех (Адальберт) способствовал тому, что Вайк (Иштван Святой) принял христианство. После обращения короля инициатива принятия новой религии принадлежала уже венгерской знати. На территории королевства в ХІ в. образовалось около десяти епископий и сооружались церкви. Венгерские языческие имена сменялись христианскими.

«Венгры любят слушать музыку, пировать и не интересуются ничем, кроме коней»

Во время правления Гезы в Трансильвании правил Дьюла. Геза же правил Бихаром, и его называли великим господином, а уже его сын Вайк Иштван получил корону. Он ввел посты ишпанов, йобагионов и баронов. Вайк принял корону в 1101 г. и сделал столицей Секешфехервар (Альба-Юлию). Он принял имя Стефан и в венгерской традиции стал Иштваном Святым. Клирики стали жить в стационарных церквях, но еще при Гезе они были мобильными и перемещались вместе с правителем. От кочевого прошлого у венгров осталась религиозная толерантность. При Такшоне прибыли исмаилиты (мусульмане) Била и Баксу. Также в страну пришли кализы (хорезмийцы). Венгерских мусульман взял под свою протекцию сам король. Также под его защитой находились язычники и евреи. Естественно, существовала оппозиция Вайку. Венгерский король с помощью немцев одолел Коппаня. В 1002 г. он завоевал Трансильванию, которая до того принадлежала Дьюле. Но новая религия еще не укоренилась среди венгров, и потому Вайк-Иштван передал престол иноземцу — итальянцу Петру Орсеоло.

Установление феодальных порядков и налоги в пользу церкви подлили масла в огонь. Представители династии Арпада Эндре и Левенте, которых король ранее изгнал, вернулись из изгнания (они находились на Руси) и подняли народ на борьбу под антихристианскими лозунгами. Они говорили, что необходимо убить епископов, а церкви уничтожить. Сами они поклонялись идолам. Простой народ в то время продолжал погребать своих умерших с конем и оружием. Венгерские хронисты, сообщая о событиях 1046—1067 гг. сообщали, что вожди восставших по языческому обряду обрили головы. Шимон Кезаи указывал, что Вата из замка Белуш обрил голову и отпустил кудри на три стороны по обычаю язычников (это означало обрить волосы в три косы). Регинон Прюмский, описывая венгров в Х в., говорил, что волосы они бреют до кожи. Геллерт Венецианец указывал, что венгры любят слушать музыку, ночью пировать и не интересуются ничем, кроме коней. Венгры в недавнем прошлом были кочевниками, и аскеза монахов была не для них. У них была сильная вербальная музыкальная культура на собственном языке. Католические проповедники же обращались к ним на чужой для них латыни. Но язычество не победило во всем королевстве, и Бела удержал треть государства. В 1060 г. он победил язычников. Однако в 1061 г. снова вспыхнуло восстание, язычники хотели закидать камнями епископов, задушить клириков, убить пресвитеров, повесить ростовщиков, уничтожить церкви, разбить колокола. Властям удалось подавить и это выступление.

Питер Йозеф Верхаген. Иштван Святой принимает посланников папы римского. Фото wikipedia.org



В ХІ в. венгры изжили такое явление, как трайбализм, и называли себя уже gens Hungarica, Mogerii, Hungari (мадьяры). Следы язычества остались в названии бога — иштен. Название главного языческого бога стало означать христианского бога. Одной из характерных черт венгров было их свободолюбие. Они старались не допустить автократии, и все дела государства решались на советах знати. Эта традиция была унаследована со времен языческого кочевого прошлого. Потомки капитанов (вождей) венгерских племен назывались на венгерском ур (господин), dux (герцог) на латыни, греки называли их архонтами. На переговорах с византийцами венгры демонстративно делали акцент на своей независимости. Само христианство у венгров было синкретическим, а много традиций было унаследовано из языческого прошлого.

Таким образом, дуализм верховной власти у венгров возник под влиянием хазар. Многие социальные практики были переняты венграми от булгар и хазар. Всадническая идеология господствовала у венгров как и у других кочевников. Традиционные верования и религиозные практики венгерского язычества были во многом похожи на тюркское язычество огурских народов. Структура власти и идеология древних венгров начали меняться только после нескольких десятков лет пребывания в Паннонии. Древнетюркская система лествичного наследования власти была заменена майоратом, а христианство заменило язычество после некоторого периода двуверия в Х в. А реформы Гезы и Иштвана Святого способствовали победе этнического самосознания над трайбализмом.

Ярослав Пилипчук