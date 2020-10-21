ООО Регион Нк
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
ООО «Регион Нк» занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Является владельцем сети пекарен под брендом «Жар-Свежар».
Организация основана в 2010 году.
Руководитель — Галиев Ирек Римович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420030, ул Адмиралтейская, 3
- Телефон: 8 (800) 350-02-53
- Сайт: https://www.svezhar.ru/
Дата последнего обновления: 21.10.2020