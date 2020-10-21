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ООО Регион Нк

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

ООО «Регион Нк» занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Является владельцем сети пекарен под брендом «Жар-Свежар».

Организация основана в 2010 году.

Руководитель — Галиев Ирек Римович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420030, ул Адмиралтейская, 3
  • Телефон: 8 (800) 350-02-53
  • Сайт: https://www.svezhar.ru/

Дата последнего обновления: 21.10.2020


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