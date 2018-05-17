Ввод жилья в Нижегородской области за январь-апрель вырос на 18%

Объем ввода жилья в Нижегородской области увеличился за 4 месяца 2018 года на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные Нижегородстата.

За первые 4 месяца текущего года в Нижегородской области в эксплуатацию было введено 366 тыс. кв. метров жилья.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области по итогам 2018 года планирует ввести 1,35 млн кв. м жилья, что на 3,6% больше показателя 2017 года. К 2024 году объемы ввода жилья должны вырасти еще в 1,5 раза.