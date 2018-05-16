В Нижегородской области в 2018 году планируют увеличить ввод жилья на 3,6%

В Нижегородской области по итогам 2018 года объем введенного жилья должен составить 1,35 млн кв. м, что на 3,6% больше показателя 2017 года. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Кроме того, к 2024 году областное правительство намерено увеличить объемы ввода жилья еще в 1,5 раза.

Отмечается, что в 2018 году между правительством Нижегородской области и Минстроем России было заключено соглашение на предоставление средств федерального бюджета в сумме 676,1 млн рублей для строительства трех детских садов, одной школы и объектов инженерной инфраструктуры в трех жилых комплексах.

К 2020 году на территории области планируют ввести в эксплуатацию 132 объекта строительства и 11 объектов реконструкции. В их числе пять детских садов, 14 школ, три фельдшерско-акушерских пункта, восемь домов культуры, один физкультурно-оздоровительный комплекс.

Стоит отметить, что в Нижнем Новгороде зафиксирована самая высокая стоимость жилья в новостройках по Приволжскому федеральному округу. Средняя стоимость кв. м по итогам трех месяцев 2018 года составила 68 398 рублей.