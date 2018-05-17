Более трети россиян негативно оценили работу уходящего правительства

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил отношение россиян к работе правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Выяснилось, что 38% россиян отрицательно оценивают работу правительства, а 15% считают премьера Дмитрия Медведева «недалеким». Притом в целом респонденты «умеренно позитивно» относятся к работе министров, отмечают социологи.

Опрос также показал, что 24% россиян считают, что Медведеву не удалось сформировать свою команду. «Скорее отрицательно» оценили работу правительства 26% опрошенных. Однако перемен в их работе россияне не ждут: 49% считают, что новое правительство не будет лучше или хуже, передает РБК.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 80% россиян удовлетворены своей работой.