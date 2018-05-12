Россия с начала года выдала более 140 разрешений на работу гражданам США

Более 140 разрешений на работу получили граждане США в России в 2018 году. Из них 130 — для высококвалифицированных специалистов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Ранее стало известно, что проект ответных мер России на действия США предусматривал запрет или ограничение на наем граждан США или стран, поддерживающих политику Штатов.

Напомним, 6 апреля Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний.

