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В I квартале банки увеличили кредитование жителей Башкирии в 1,5 раза, до 63,8 млрд рублей

11:51, 10.05.2018
В I квартале банки увеличили кредитование жителей Башкирии в 1,5 раза, до 63,8 млрд рублей
Фото: Pixabay.com

По итогам I квартала жители Башкирии получили 63,8 млрд рублей в качестве кредитов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из этой суммы объем выданных потребительских кредитов составил 45,3 млрд рублей (+34%), а ипотеки — 18,4 млрд (+150%).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на башкирское отделение Уральского главного управления ЦБ, на увеличение объемов кредитования повлияли улучшение ценовых условий кредитования, смягчение требований к заемщикам и рост спроса населения на кредиты.

Ранее Башкирия вошла в топ-3 регионов по количеству обанкротившихся физлиц.

АналитикаЭкономикаФинансы Башкортостан
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