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Директором Фонда развития промышленности Саратовской области стала Марина Крупчак

17:05, 03.05.2018
Директором Фонда развития промышленности Саратовской области стала Марина Крупчак
Фото: saratov.gov.ru

Фонд развития промышленности Саратовской области возглавила член Общественной палаты региона Марина Крупчак. Она была избрана единогласно на первом заседании наблюдательного совета фонда.

В его состав также вошли представители областных министерств, Торгово-промышленной палаты Саратовской области, научного и экспертного сообщества, а также представители вузов и кредитных организаций, которые будут проводить оценку инвестиционных проектов, претендующих на господдержку.

Министр экономического развития области Юлия Швакова в ходе заседания сообщила, что в мае на площадке Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение о взаимодействии регионального Фонда развития промышленности с Российским фондом технологического развития. Оно касается совместного финансирования проектов, передает пресс-служба правителства Саратовской области.

Напомним, что региональный Фонд развития промышленности был зарегистрирован в Саратовской области 20 апреля.

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