Директором Фонда развития промышленности Саратовской области стала Марина Крупчак

Фонд развития промышленности Саратовской области возглавила член Общественной палаты региона Марина Крупчак. Она была избрана единогласно на первом заседании наблюдательного совета фонда.

В его состав также вошли представители областных министерств, Торгово-промышленной палаты Саратовской области, научного и экспертного сообщества, а также представители вузов и кредитных организаций, которые будут проводить оценку инвестиционных проектов, претендующих на господдержку.

Министр экономического развития области Юлия Швакова в ходе заседания сообщила, что в мае на площадке Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение о взаимодействии регионального Фонда развития промышленности с Российским фондом технологического развития. Оно касается совместного финансирования проектов, передает пресс-служба правителства Саратовской области.

Напомним, что региональный Фонд развития промышленности был зарегистрирован в Саратовской области 20 апреля.

