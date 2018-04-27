В презентации туристического бренда Башкирии использовали фото пермской достопримечательности

Общественность обратила внимание, что разработчик туристического бренда Башкирии Terra Bashkiria использовал в презентации фотографию скалы «Чертов палец», расположенной в Пермском крае.

«Вы не поверите. Мне прислали оригинал этого фото. Держите. Чертов Палец. Пермский край. автор фотографии некто Дмитрий», — написал в Facebook общественный деятель Азамат Галин.

Портал proufu.ru сообщил, что автора снимка зовут Владимир Коровин. Фотограф утверждает, что это он сделал кадр еще в 2015 году. Он подчеркнул, что никаких денег от дизайнеров не получал.

Напомним, что накануне Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму представил туристический бренд Башкирии. Глава республики Рустэм Хамитов назвал проект неоднозначным, но интересным.