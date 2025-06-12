Муфтий Альбир Крганов получил премию Людвига Нобеля

Муфтий Москвы Альбир Крганов стал лауреатом премии Людвига Нобеля. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге в Мраморном зале Константиновского дворца. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ.

Эта премия ежегодно вручается выдающимся личностям, которые делают значительный вклад в развитие страны. В этом году вместе с Кргановым награды получили председатель правления Союза кинематографистов Никита Михалков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и военный корреспондент Евгений Поддубный. Все лауреаты получили памятные медали и нагрудные знаки.

Президент фонда Людвига Нобеля Елена Яковлева подчеркнула, что премия направлена на «связывание прошлого и настоящего, возрождение лучших традиций страны и сохранение истории». Она также заявила о важности этого года, который отмечает 80-летие Победы и является Годом защитника Отечества.

Альбир Крганов поблагодарил фонд за высокую оценку своей работы как религиозного деятеля. Он подчеркнул, что его награда отражает позитивную оценку деятельности ДУМ.

— Как мусульманский религиозный деятель с гордостью отмечаю, что за более чем 1000-летнюю историю ислам органически вписался в жизнь России и стал важным элементом ценностной структуры нашего общества, — сказал он.

Крганов добавил, что более 63 народов, исповедующих ислам, составляют часть российского общества и вносят значительный вклад в его развитие.

Анастасия Фартыгина