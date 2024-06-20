Сегодня в Казани до +29 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +27 до +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер западный 6—11 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +24 до +29 °С.