Сегодня в Казани температура воздуха поднимется до +34 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем — от +32 до +34 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе 15—20 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, однако днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-восточный 5—10 м/с, днем местами усиления до 14 м/с, при грозе 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +16 до +21 °С.