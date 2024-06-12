Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона об ухудшении погоды 13 июня

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона об ухудшении погоды 13 июня. Так, на территории республики с 6 до 21 часов ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

В организации также предупредили, что локально возможен град.

В конце же недели, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, ожидается теплая погода, до +35 градусов. Однако днем прогнозируются осадки в виде дождя с грозами.

Разиль Самигуллин