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Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона об ухудшении погоды 13 июня

13:21, 12.06.2024
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона об ухудшении погоды 13 июня
Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей региона об ухудшении погоды 13 июня. Так, на территории республики с 6 до 21 часов ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.

В организации также предупредили, что локально возможен град.

В конце же недели, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, ожидается теплая погода, до +35 градусов. Однако днем прогнозируются осадки в виде дождя с грозами.

Разиль Самигуллин

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Татарстан

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