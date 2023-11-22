Дизайнерские вещи из переработанного пластика представили нижнекамцам на выставке «Фантастик пластик»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Это крупный международный проект»



В Нижнекамске в Доме народного творчества состоялось открытие масштабного экологического проекта «Фантастик пластик». Он реализован Московским музеем дизайна при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».



Как отметила куратор выставки Александра Санькова, за время своего существования, с 2020 года, экспозиция демонстрировалась на лучших российских площадках: в Новой Третьяковке в Москве, музеях Нижнего Новгорода, Воронежа, Уфы, Томска и других знаковых выставочных пространствах. Первую половину осени выставка работала в музее-заповеднике «Казанский Кремль», теперь встречает гостей в Нижнекамске.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Это очень крупный международный проект. Здесь собраны экспозиции с разных континентов: Японии, Америки, Европы и Африки. Россия сейчас тоже стала активно перерабатывать пластик, появилось много инициатив, молодежь увлеклась переработкой пластика. А начался наш проект более трех лет назад, когда с «Формулой хороших дел» впервые представили «Фантастик пластик». С тем пор мы проехали по многим городам России, и после каждой выставки появлялись новые инициативы, предметы дизайна. Мы вместе с российским дизайнерами активно включились в марафон переработки пластика, — рассказала журналистам на открытии выставки Александра Санькова.

По ее словам, «Фантастик пластик» объединил творческих людей по всей России и далеко за ее пределами. Среди участников — более 40 зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи использования пластика, отслужившего свой срок, — объекты и фотографии предметов из переработанного пластика.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Раньше все смотрели на пластик как на что-то вредное. Но пластик — это недорогое сырье. Вторичный пластик не уступает по качеству первичному. Наша выставка рассказывает о том, что надо рассматривать все качества пластика в позитивном ключе. Необходимо менять свое отношение к нему, учиться сортировать мусор, направлять пластик на вторичную переработку. Из переработанного пластика можно сделать много полезных вещей. Например, доски для причала, черепицу, дождевики, сумки, кошельки, детские игрушки, мебель, одежду и многое другое, — подчеркнула Александра Санькова.

По словам руководителя службы по работе с госорганами СИБУРа в РТ Станислава Мартыненко, еще одна главная цель выставки «Фантастик пластик» — привлечь внимание общественности к вторичной переработке пластика.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Благодаря таким мероприятиям мы можем донести обществу новые знания о пластике. Проект находится на стыке экологии и культуры. Организаторы выставки демонстрируют, как можно бережно использовать пластик, — подчеркнул он.

Все работы созданы из переработанного пластика

Первыми с экспозицией ознакомились нижнекамские школьники и студенты, работники культуры и образования. Во время экскурсии гости узнали, какое значение имеет пластик для современности, почему так важно уделять внимание поиску новых способов его переработки и насколько эффективным может быть переработанный пластик для дальнейшего использования.

Художники, дизайнеры и исследователи наглядно продемонстрировали в своих работах, что бывшие отходы (пластиковые бутылки, крышки, старые рекламные баннеры) оказываются универсальным материалом для создания самых разнообразных вещей: одежды, аксессуаров, предметов интерьера и даже мебели.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Очень приятно, что в нашем городе проходит выставка «Фантастик пластик», которую до этого могли посетить жители и гости столицы. Я сама нахожусь под положительным впечатлением от увиденного. Сегодня мы еще раз убедились в том, что можно дать вторую жизнь пластику, применив творческий подход. Здесь представлено много интересных вещей для дома, сада. Все очень увлекательно, — отметила начальник Управления культуры Инга Багавиева.

Как подчеркнули организаторы выставки «Фантастик Пластик», для них особенно важно было уделить внимание локальным проектам. Так, в Нижнекамске были представлены два бренда из Татарстана, которые изготавливают причудливые стулья, кофейные столики и подсвечники из переработанного пластика, вдохновляясь национальным колоритом и природой родного края.

— Мы знаем, что необходимо сортировать мусор, сдавать пластик на вторичную переработку, но сами наглядно не видели и не трогали предметы, сделанные из этого вторичного сырья. Мне понравились столики, стулья, плащи, стульчики для дачи и детскую комнату. Просто супер! — сказала методист ДЭБЦ Фарида Набиуллина.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мне, как многодетной маме, понравилась часть выставки, посвященная детям. Здесь представлены контейнеры в виде птиц и зверей, игрушки и стульчики. Я бы с удовольствием себе приобрела такие домой. Жаль, что не продаются экспонаты, — с улыбкой сказала многодетная мама Лариса Михайлова.

— Выставка очень необычная. Не ожидали, что из обычных пластиковых бутылок или крышек можно изготовить такие стильные вещи. Всем советую, — отметил студент первого курса колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева Амир Имамутдинов.



Увидеть экспонаты выставки «Фантастик пластик» может каждый желающий. Работать она будет с 21 ноября по 14 января 2024 года в Доме народного творчества. Вход и участие в образовательных программах, включающих лекции, мастер-классах — свободный (0+). Посетители также смогут внести свою лепту в сохранение окружающей среды — принять участие в сборе пластиковых крышек в рамках волонтерского проекта «Экотурнир с пользой».

Лилия Егорова