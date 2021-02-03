Школьное питание, зимняя красота: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 3 февраля

В Балтасинском районе РТ прошло собрание по итогам деятельности в сфере социальной защиты и занятости населения за 2020 года. Глава муниципалитета Рамиль Нутфуллин поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с мероприятия.

В Буинский районе Татарстана сегодня в связи с обращениям родителей детей обсудили вопросы питания школьников. «Как вы считаете? Какие у нас есть недостатки?", — обратился к своим подписчикам в Instagram глава муниципалитета Ранис Камартдинов.

Алькеевский район Татарстана с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва Олег Морозов. Фотографии со встречи с народным избранником опубликовал в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Александр Никошин.

Не осталась без внимания глав районов Татарстана и зимние пейзажи. Руководитель Актанышский района Энгель Фаттахов поделился со своими подписчиками видео и фото берез, окутанных снегом. «Один из самых красивых дней нынешней зимы!», — написал он в описании к Instagram-публикации.

Фотографиями заснеженных деревьев поделился с подписчиками и глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов. «Зимняя красота!», — написал он под серией опубликованных фотографий.

Татьяна Демина