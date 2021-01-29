Встреча с лесничеством, турнир по корэш: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 января

Алькеевский район Татарстана сегодня посетил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. Вместе с главой муниципалитета Александром Никошиным он провел заседания трудовых коллективов местного лесничества и лесхоза. Фотоотчет глава Алькеевского района представил в своем instagram-аккаунте.

В Высокогорском районе РТ в спортивном комплексе «Биектау» сегодня состоялся турнир по национальной борьбе корэш. «Борцы со всего района приехали выявить сильнейшего и завоевать медали и кубок», — написал в своем Instagram глава муниципалитета Рустам Калимуллин.

Глава Лениногорского района РТ Рягат Хусаинов сегодня провел встречу с местными жителями. Фотографиями с мероприятия он поделился со своими подписчиками в Instagram.

Жителей Чистопольского района Татарстана приглашают проголосовать за общественную территорию, которая примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Информацией с подробностями голосования поделился глава муниципалитета Дмитрий Иванов.

Татьяна Демина