Слет передовиков и проверка питания в школах : новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 26 января

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов выложил фото с сегодняшнего слета передовиков. Праздник проводится в районе в начале каждого нового года в форате подведения итогов прошедшего года.

Глава Алькеевского района Александр Никошин сообщил о начале капитального ремонта в здании Алькеевского лесничества.

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев выложил фото с мероприятия, посвященного открытию года родных языков и народного единства.

Глава Балтасинского района РТ Рамиль Нутфуллин ознакомился сегодня с организацией питания в школах и детском саду района.

Сегодня на Высокую Гору прибыли ректор российского исламского института Рафик Мухаметшин и представители религиозных учебных заведений Татарстана. Они осмотрели новый исламский центр в селе и пообещали оказать помощь в организации работы.

Глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев решил поделиться фото со студенческих времен.