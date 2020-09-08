Работяги, обсуждения и поздравления: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 8 сентября

Глава Алексеевского района Алексей Никошин провел встречу с трудовым коллективом Алькеевского участка ОАО «Алексеевскдорстрой». Впрочем, вопросы, которые обсуждали чиновник и рабочие, Никошин сообщать не стал.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел традиционный прямой эфир для подписчиков. Обсудили прошедшие День нефтяника и День города, приезд президента Татарстана Рустама Минниханова, открытие школы анимации и работы по программе «Наш двор».

В Балтасинском районе делегация приняла участие в торжественной церемонии открытия Дома культуры «Смаэль» и здания Шеншенского сельского совета. Фотографии опубликовал глава района Рамиль Нутфуллин.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин провел собрания граждан в Красносельском сельском поселении. Темы обсуждений решили не указывать.



Глава Дрожжановского района Марат Гафаров сообщил, что аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. И прикрепил видео полевых работ.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поздравил с Днем финансиста 100-летнего ветерана войны, проработавшего в сфере финансов 31 год. Судя по фото, чиновник навестил ветерана у него дома, вручил благодарственное письмо Министерства финансов Татарстана.

В Новошешминском районе глава опубликовал пост о ремонте газопровода Помары — Ужгород на территории района и сообщил о посадке деревьев вокруг будущей спортплощадки в новом микрорайоне.