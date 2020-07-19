Главное о коронавирусе на 19 июля: четверть больных в Татарстане — пожилые, COVID разделили на шесть типов

Фото: Максим Платонов

Пожилые составляют 25% от заражающихся в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, остальные контактные. Госпитализированы 9 человек, 20 пациентов лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (12 человек). Три случая зарегистрированы в Арском районе. По два заболевших в Альметьевском и Лениногорском районах.

Всего в Татарстане зарегистрированы 5 215 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 075 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 27.

На предприятиях Татарстана число случаев заболевания коронавирусом сократилось вдвое.



По данным Роспотребнадзора, в республике каждый четвертый заразившийся является пожилым.



Минздрав Татарстана сообщил, что «антиковидной» плазмы хватает на всех пациентов.

По сообщению Роспотребнадзора, массовые и развлекательные мероприятия в парках и скверах города остаются под запретом — а значит, широко анонсированные кинопоказы на набережной озера Кабан тоже пока «вне закона».

Вчера в Казани состоялось первое с начала пандемии заседание экспертного клуба «Волга»: из-за ограничений четыре месяца эксперты собирались онлайн.

Вечеринка в Екатеринбурге

За последние сутки в России выявлено 6 109 новых случая коронавируса, выздоровели 3 481 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло до 771 546, а выздоровевших — до 550 344 человек.

Зафиксировано 95 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 12 342 человека.

Топ регионов по количеству зараженных

Российский вирусолог считает, что сыпь нельзя отнести к основным симптомам COVID-19.



В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 273,7 тысячи человек

Почти 25 млн тестов на коронавирус уже проведено в стране.

В Екатеринбурге молодежь не вынесла отсутствия дискотек и устроила танцевальную вечеринку у Театра драмы. Полиция уже нашла нарушителей.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился мнением о том, кого нужно вакцинировать в первую очередь. По его мнению, это должны быть учителя и пенсионеры.

Прирост числа зараженных в России снижается уже шесть недель подряд.

Трамп отказывается вводить обязательный масочный режим

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 14 290 546. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

Умерли 602 138 человек (указанное университетом количество умерших сократилось по сравнению с предыдущим днем).

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 711 464). На второй строчке — Бразилия (2 074 860), на третьей — Индия (1 077 781). Россия на четвертом месте (764 215, данные не обновлены), на пятое место вышла ЮАР (350 879).

Британские ученые разделили коронавирусную инфекцию на пять видов, в зависимости от проявляющихся симптомов. Чаще всего болезнь протекает тяжело у пациентов с наибольшим количеством симптомов.



Журналист из Казахстана рассказал о второй волне COVID-19 на своей родине. Сняв ограничения, страна выбилась в лидеры по скорости распространения вируса.



Трамп заявил, что не собирается вводить в США правило об обязательном ношении защитных масок.

В мире от COVID-19 умерли уже не менее 600 тысяч человек. Наибольшее число смертей приходится на США, Бразилию и Великобританию.

Евгений Калашников