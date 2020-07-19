Волна коронавируса вызвала в Казахстане дефицит лекарств, панику и неизвестность

Колонка гражданина Казахстана о том, как живут его родные и близкие

Фото: Алмаз Толеке (informburo.kz)

Журналист Александр Сильченко — гражданин Казахстана. В России он живет и работает уже давно, в Алматы у него остались родители, родственники и друзья. Он ежедневно связывается с семьей и мониторит эпидемическую ситуацию в Казахстане, которая недавно чуть было не перешла из разряда критической в разряд трагической. По просьбе «Реального времени» он написал колонку о том, что узнал от своих близких.

Где достать парацетамол и пластырь?

Пока Россия постепенно снимала ограничения и проводила «антиковидное» голосование, в Казахстане стремительно росло количество зараженных COVID-19. После снятия режима жесткого карантина, введенного в марте, люди, кажется, сошли с ума и стадно отправились во всевозможные ТРЦ, на рынки, в парки, на пляжи, в горы и в гости. Куда их только не несло ощущение долгожданной свободы! Страна оставалась закрытой на въезд, а вот перемещения внутри областей разрешили. В Алматы на дороги вышел общественный транспорт. Казалось бы, все вернулось на круги своя...

Но внезапно количество зараженных начало стремительно расти — и Казахстан вышел в лидеры по скорости распространения COVID-19. Но, как оказалось, это были еще цветочки. Ягодки созрели моментально: вмиг из аптек (даже при больницах и поликлиниках) пропали простые лекарства. Дефицитом стали парацетамол, иммуномодуляторы, градусники, таблетки от давления, пластыри и бинты... В аптеках можно было купить разве что минералку да экстракт подорожника (то есть пожелание от фармацевта быть здоровым). Частично решить проблему смогли только через две недели — после того как гарант Касым-Жомарт Токаев устроил всем министрам показательную вербальную взбучку (ее даже показывали по телевизору — судя по всему, Токаев берет пример показательных порок у своего российского коллеги Владимира Владимировича Путина).



— Глава государства поставил четкие задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации. Мы провели аудит ресурсов и резервов. Разработали новый общегородской план действий по защите жизни и здоровья горожан. Наша главная цель — снижение летальности, доступность коек и лекарств, качество медицинских услуг и профилактика заражения, — написал в Facebook аким (мэр) Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Но вопросы к власти появились именно тогда, когда из аптек пропали все лекарства. Почему на весь Алматы с населением больше 1,5 миллиона человек всего 105 системообразующих аптек? Почему не был создан запас препаратов заранее? Ажиотаж среди населения? Но ведь и пандемия у нас не первый день, и ажиотаж этот тоже не вчера начался. Вопросы остаются без ответа...



Ощущение ненужности

Кстати, что забавно, но празднование дня рождения Назарбаева 6 июля не стали отменять. Салют, народные гулянья, выходной. Не могли не уважить Елбасы. Он, кстати, тоже коронавирусом переболел. Жители Казахстана судачат на кухнях, как быстро удалось достать парацетамол для него.

Когда вся свистопляска с нехваткой лекарств началась, президент Токаев поручил провести проверку, спустив с цепей стаи прокуроров, ревизоров и прочих контролирующих членов. Отчеты воочию я не видел, но поговаривают, что уже задержали нескольких спекулянтов. Они продавали парацетамол не за 20 рублей (в пересчете на российские деньги), а за 200. А еще Казахстан тут же обратился за гуманитарной помощью к России. Врачей и лекарства спецбортами стали доставлять в братское государство.

Но страшнее нехватки лекарств и хаоса во всех эшелонах власти было другое. Ощущение ненужности. Люди прямо говорят: «Мы не нужны никому. Будем умирать — через нас переступят. Врачи, политики, да даже просто соседи». Последних понять можно, в чрезвычайной ситуации каждый сам за себя. Народ откровенно не понимает, где власть. Та власть, которая весной закрыла страну и столицы. Которая стучала себя в грудь, говоря, что распространение удалось остановить.

Новый карантин: на рынки можно, в горы — нельзя

Сейчас ситуацию стабилизировали, если можно так сказать. В стране по-прежнему действует карантин. На улицу можно выходить только работающему населению. При этом никаких штрафов за выход на улицу не предусмотрено. Весной меры были гораздо жестче, тогда улицы патрулировала армия и нацгвардия, а въезд в Алматы был закрыт для всех. Сейчас все мягче. Общественный транспорт продолжает работать с 6.00 до 22.00 в будние дни. В выходные автобусы ходить перестают.

Людей в автобусах очень мало. Зато на дорогах очень много личных автомобилей. Пешеходов тоже стало меньше. Город не то чтобы опустел, но улицы стали свободнее. Оштрафовать могут если только за отсутствие маски. Штраф, кстати, немаленький: больше 2000 рублей. На всех билбордах и автобусах висят баннеры о необходимости ношения масок. Как и в России, за отсутствие маски могут высадить из автобуса.



Кстати, о странностях казахстанского карантина: власти закрыли въезд в горы. Вообще. Ни на велосипеде, ни на машине. А вот парки работают. Как и рынки. Лично у меня создается стойкое ощущение полумер: «Мы вот вам тут запретим, где свежий воздух, а вот на барахолку сходите. Там-то вероятность заражения меньше. Мы даже всем температуру измеряем!» Вопрос: «Где логика?» — лично у меня настолько перманентен, что я его уже и не озвучиваю.

И еще смешное. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой попросил СМИ не топтаться на теме коронавируса. А то много негатива на душу населения.

Школьную форму можно и не покупать. Особенно, если не на что



Учебный год, до которого осталось всего полтора месяца, в Казахстане могут начать дистанционно. Оно и понятно, подвергать детей риску нельзя. Но вопрос, как вся эта дистанционная система будет работать, остается открытым. Весной все серверы упали, подключиться к уроку было невозможно, и власти официально признали, что не готовы к переходу на дистанционный формат обучения. Видимо, за пару месяцев систему починили, и когда туда заходят госпроверяющие — ничего не отваливается. А еще родителям разрешили не покупать школьную форму для детей (в Казахстане она обязательна с 1-го по 11-й класс). Многим, правда, и не по карману в нынешних условиях купить форму.



Еще немного про экономику. Как и в марте, власти пообещали выплатить пособие всем, кто остался без работы. Правда, в июле таких людей будет мало, потому что большинство предприятий и рынков продолжили свою работу. В этом отношении власти подумали о людях. Деньги, конечно, не великие (меньше 8 тысяч рублей на российские деньги), но все же.



Благодаря поставкам гуманитарной помощи ситуация с лекарствами нормализовалась. Например, купить парацетамол теперь можно и рядом с домом.

Власти составили список лекарств первой необходимости. Больше трех упаковок парацетамола в руки не отпускают. Цена, кстати, тоже в норме. Видимо, мониторят. А вот попасть на прием к терапевту сложнее. Я поговорил с несколькими знакомыми — ситуация везде разная. В одном районе все приемы проводят по «Скайпу». А вот в другом для заболевших с симптомами ОРВИ сделали «фильтры. Некоторые врачи втихаря говорят, что статистику заболевших можно смело умножать на 10. Как оно на самом деле — остается только гадать.

День траура и продление карантина

На днях в Казахстане был всенародный день траура. Минутой молчания вспоминали тех, кто умер от коронавируса. Выглядело все это, на мой взгляд, очень гротескно. Кучка чиновников вышла из «Акорды», чтобы на дистанции два метра минуту постоять на свежем воздухе. Не знаю, какой пиарщик это придумал, но выглядело это все так себе. И ладно бы, если выходили только чиновники. На улицы выгнали всех врачей, сотрудников госучреждений и прочих бюджетников. Непонятно, что властям важнее — показать, что они думают об умерших, или не допустить трагедий для живых.



Из рассказа моей знакомой:



— Когда они устранили проблему с лекарствами, люди стали спокойнее. Тогда все не понимали, почему так случилось, что простого препарата нет. Сейчас народ успокоился. Никаких волнений у нас нет, в магазинах полно продуктов. В этом отношении никакого дефицита. В понедельник (20 июля) нам должны продлить карантин до 2 августа. Не знаем пока, что изменится и будут ли ужесточения.

Сейчас мне немного беспокойно, что я оторван от родни и не могу им помочь. Банально отправить лекарства — никак. Почта и транспортные компании лекарства везти отказываются. К приему зараженных приготовили ледовую арену. Рядом с домом родителей военный госпиталь уже битком (окна дома выходят на этот госпиталь). Множество знакомых умерли, оставив детей неизвестности.

Может быть, если бы в аптеках были сформированы запасы и власть не была бы такой беспечной, то и жертв было бы меньше? Не знаю. На помощь братскому государству уже вылетели российские врачи. Не знаю, хватит ли их. Увы, но Казахстан становится примером того, что победить COVID-19 одними словами невозможно.



Все, что написано выше, — субъективно. Я не развожу панику. Я просто решил рассказать вам, как оно там — там, куда мы не смотрим. А зря: лучше учиться на ошибках других.