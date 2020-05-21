В Татарстане возле разбитой дороги заметили шуточный дорожный знак «Реальность и Иллюзии»

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В Татарстане около въезда в поселок Константиновка заметили дорожный знак «Реальность» и под ним зачеркнутую надпись «Иллюзии». Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Знак стоит возле места, где заканчивается нормальная дорога. «Иллюзии закончились, вот она реальность дорог», — посмеялся автор видео.

Ранее перед зданием Центра занятости в Казани на асфальте появилась надпись «Не спеши на работу — работа убивает». При этом видно, что слова «работа убивает» были закрашены другим слоем краски, однако проявились заново.