В Казани Студенческий марш Победы пройдет 30 апреля

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Исполком Казани распорядился ограничить движение в центре города на время проведения Студенческого марша Победы. Он состоится 30 апреля.

В этот день на улице Кремлевской у памятника Мусе Джалилю вводится ограничение с 10.00 до 11.05, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии. На этом месте студенты КФУ построятся и возложат цветы к памятнику поэта.

С 11.05 до 11.30 Кремлевская будет закрыта, студенты пройдут по ней до главного здания КФУ.

Площадка перед зданием университета будет закрыта с 10.30 до 12.30. Здесь планируется организовать торжественное мероприятие в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что подобные марши уже стали ежегодными. Аналогичное мероприятие состоялось и в прошлом году.

Ранее «Реальное время» писало, как будут перекрываться улицы при подготовке и праздновании Дня Победы.