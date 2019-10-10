ФАС выступила против налоговых льгот для рыбопромышленников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против части предложенных Минсельхозом льгот для рыбопромышленников. Это приведет к увеличению нагрузки на отрасль и грозит ухудшением конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке и ограничением конкуренции внутри страны.

Проект доклада по доработке порядка взимания сборов и единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для рыбопромышленников, который раскритиковала ФАС, разрабатывался Минсельхозом совместно с бизнесом и был согласован в конце 2018 года. Однако глава Минфина Антон Силуанов поручил Минфину, ФАС и Минсельхозу доработать документ, пишет «Коммерсант».

В нем предлагалось перед изменением ставок установить пятилетний переходный период, а также сохранить льготы по уплате сборов за пользование водными биоресурсами в 15% для градообразующих предприятий, артелей и колхозов. Минсельхоз также выступал за вычет 85% от ставки сбора для компаний, которые доставляют рыбу для переработки в прибрежные регионы РФ и ведут промысел на новых судах, построенных на отечественных верфях.

ФАС пятилетний переходный период перед установкой новых ставок за вылов считает нецелесообразным. В службе также хотят исключить из льготного перечня компании, которые построили суда в рамках кампании по выдаче квот на инвестиционные цели. Помимо этого, в ФАС считают, что для уплаты 15% ставки сбора компании должны не только доставлять рыбу в порты, но и заниматься переработкой на территории прибрежного региона.

Отказ от согласованного варианта приведет к росту общей налоговой нагрузки на отрасль на 20% вместо изначально планируемых 15%.

Ранее стало известно, что в России резко подорожала рыба.