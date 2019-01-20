Россиянин, арестованный за нападение в Норвегии, получил паспорт в Башкирии

20-летний россиянин, арестованный в норвежском Осло по подозрению в нападении на женщину, получил свой паспорт в Башкирии,

«Мы знаем, что там (в Башкирии- ред.) был выдан его паспорт, он был выдан недавно. Так что, вероятно, он еще недавно жил там, но откуда он родом, мы не знаем», — сообщил сообщил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили норвежской газете Aftenposten, его слова приводит «РИА Новости».

Накануне окружной суд Осло арестовал россиянина на четыре недели, который подозревается в нападении с ножом на женщину в магазине Осло. Полиция считает, что он совершил теракт на религиозной почве.

Сторона обвинения отмечает, что это первое дело о терроризме, которое возбуждается в Норвегии после теракта, совершенного Андерсом Брейвиком в 2011 году.

