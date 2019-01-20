Жан-Клод Ван Дамм передал привет Уфе в Instagram

Известный американский актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет Уфе. Ролик с обращением к башкирскому городу выложил пользователь Артур Шаемов в Instagram.

Россиянин встретил Ван Дамма в одном из фитнес-центров Калифорнии и попросил передать привет Уфе. Также автор видео отмечает, что актер не «зазвездился».

«Привет, Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое!», — сказал актер в камеру на английском языке.

В настоящее время ролик набрал более 1600 просмотров.

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