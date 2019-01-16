Следствие разрешило взыскать моральный вред в суде с экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги в Уфе

Следствие признало обвиняемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских в Уфе гражданскими ответчиками, а потерпевшую — гражданским истцом, что позволит пострадавшей в суде взыскать компенсации морального вреда.

Адвокат девушки-дознавателя Ирина Валиева сообщила, что ее клиент в скором времени потребует компенсацию морального вреда. В январе сообщалось, в деле могут появиться иски на общую сумму в 30 млн рублей — по 10 млн с каждого фигуранта. Позже информация была опровергнута.

Кроме того, Валиева добавила, что следователи сообщили им о готовности генетической экспертизы, но с документом пока не ознакомили, передает ТАСС.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы.

Ранее суд продлил арест всем троим фигурантам дела до 28 февраля.



