МЧС объявило в Башкирии штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Башкирии объявило в регионе штормовое предупреждение в среду, 9 января.

По данным синоптиков, в республике ожидается гололед, снежный накат, а также ухудшение видимости на дорогах. Температура воздуха составит днем −14°С, вечером столбик термометра опустится до -16°С.

Спасатели рекомендуют водителям по возможности не выезжать на автомобиле, если он технически не подготовлен к погодным условиям, быть предельно внимательными во время езды, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима.

Пешеходам важно соблюдать повышенную осторожность при переходе через дорогу и вблизи нее, добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в большинстве районов Татарстана будет до -15 и пройдет снег.



