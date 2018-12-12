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Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,8 километра

19:59, 12.12.2018
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,8 километра
Фото: скриншот

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,8 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на Аграрной улице и Мамадышском тракте — от улицы Назиба Жиганова до Интернациональной. Пробка продержалась 1 час.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Декабристов в центр и из центра (5 и 6 баллов соответственно), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр и из центра (4 и 6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр и из центра (4 и 5 баллов).

Общество Татарстан
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