В Татарстане изменили границы районов из-за строительства агротуристического комплекса
Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении и в целом приняли законопроект об изменении границ Вахитовского и Шеланговского сельских поселений Верхнеуслонского района.
Необходимость утвердить новые границы появилась из-за строительства вблизи деревни Нариман, на территории более 30 га, агротуристического комплекса — центра велнес-туризма. Речь идет о республиканском проекте «Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне («Пять ветров»)».
Напомним, власти Казани обозначили границы центра города Казани. Ранее депутаты Казгордумы приняли решение о присоединении к Казани Кощаковского сельского поселения.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым