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В Татарстане изменили границы районов из-за строительства агротуристического комплекса

16:14, 24.09.2018
В Татарстане изменили границы районов из-за строительства агротуристического комплекса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении и в целом приняли законопроект об изменении границ Вахитовского и Шеланговского сельских поселений Верхнеуслонского района.

Необходимость утвердить новые границы появилась из-за строительства вблизи деревни Нариман, на территории более 30 га, агротуристического комплекса — центра велнес-туризма. Речь идет о республиканском проекте «Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне («Пять ветров»)».

Напомним, власти Казани обозначили границы центра города Казани. Ранее депутаты Казгордумы приняли решение о присоединении к Казани Кощаковского сельского поселения.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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