Резкого подорожания социальных хлебов в Татарстане не будет — Ахметов

Засушливое лето привело к тому, что в республике обмолочено всего 3,6 млн тонн, что привело к росту закупочных цен на зерновые. Для сравнения, в прошлом году это было более 5 млн тонн.

Эксперты предположили, что вслед за закупочными вырастут и цены на хлеб в Татарстане. Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов заверил, что резкого подорожания социальных хлебов в республике не допустят.

По его словам, запасов у хлебопекарен и мукомольных предприятий до 2019 года хватит, ну а потом правительство республики может просубсидировать компании, чтобы роста цен на социальный хлеб не происходило.

Подробнее об этом — в материале «Реального времени».