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Сегодня в Татарстане дожди и до +23

04:31, 17.09.2018
Сегодня в Татарстане дожди и до +23
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 17 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью без осадков. Утром и днем в большинстве районов республики пройдут дожди, местами гроза.

Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +18 до +23 градусов. В Казани днем ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +23°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром 17 сентября.

Общество Татарстан
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