Сегодня в Татарстане дожди и до +23

Сегодня, 17 сентября, в Татарстане будет переменная облачность. Ночью без осадков. Утром и днем в большинстве районов республики пройдут дожди, местами гроза.

Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +18 до +23 градусов. В Казани днем ожидается от +19°С до +21°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +20°С до +23°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром 17 сентября.