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Власти Казани до 30 октября ограничат движение по Баки Урманче

11:20, 13.09.2018
Власти Казани до 30 октября ограничат движение по Баки Урманче
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

С 14 сентября по 30 октября в Казани будет частично ограничено движение транспорта на Баки Урманче.

Ремонтные работы, согласно данным мэрии города, будут вестись на участках:

  • от Оренбургского проезда до дома №6 по Баки Урманче и от дома №5 до Оренбургского проезда. Дорога будет перекрыта в ночное время с 23.00 до 5.00;
  • от дома №6 по Баки Урманче до Мидхада Булатова.

Напомним, до 30 октября также ограничат движение транспорта по Дементьева, Альберта Камалеева, Шуртыгина и Даурской.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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