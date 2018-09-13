Власти Казани до 30 октября ограничат движение по Баки Урманче
С 14 сентября по 30 октября в Казани будет частично ограничено движение транспорта на Баки Урманче.
Ремонтные работы, согласно данным мэрии города, будут вестись на участках:
- от Оренбургского проезда до дома №6 по Баки Урманче и от дома №5 до Оренбургского проезда. Дорога будет перекрыта в ночное время с 23.00 до 5.00;
- от дома №6 по Баки Урманче до Мидхада Булатова.
Напомним, до 30 октября также ограничат движение транспорта по Дементьева, Альберта Камалеева, Шуртыгина и Даурской.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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