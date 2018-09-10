Власти Татарстана увеличили финансирование программы по борьбе с преступностью на 9 млн рублей

Правительство Татарстана увеличило финансирование программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2020 годы» почти на 9 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Всего на программу до 2020 года будет выделено 13 млрд 418,1 млн рублей. В предыдущей редакции программы эта сумма составляла 13 млрд 409,2 млн рублей.

Дополнительные средства пойдут на профилактику правонарушений и преступлений, а также на повышение безопасности дорожного движения.

В документе отмечается, что объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Ранее Алексей Песошин сообщил, что в Татарстане на реализацию госпрограмм в 2018 году потратят почти 255 млрд рублей.