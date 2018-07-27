Общий судебный долг россиян вырос до 4,4 триллиона рублей

Россияне накопили 4,4 трлн рублей долгов, по которым принято судебное решение о взыскании. Такую цифру приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по состоянию на 1 июня.

При этом 40% долгов (1,7 трлн рублей) приходится на обязательства перед банками. Несмотря на увеличение общей суммы долгов, средний размер обязательств граждан снизился на 2,3 тыс. рублей и составил 92,2 тыс. рублей, пишут «Известия».

Число производств по жилищно-коммунальным услугам за январь-май выросло на 18% — с 2,7 млн в 2017 году до 3,2 млн в 2018 году.

В ФССП также сообщили, что в первом квартале россияне погасили 10,6 млрд рублей долгов по ЖКУ и 1,8 трлн рублей — перед банками.

Ранее «Реальное время» писало, что общая задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей.