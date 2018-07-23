Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ названы главными причинами смертности в XXI веке

Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ стали главными причинами смертности населения в XXI веке. Об этом рассказали медицинские эксперты.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год от неинфекционных заболеваний в мире умирает 41 миллион человек. Это составляет 71% всех случаев смерти. При этом наибольшая доля смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний — 17,9 миллиона человек, передает "РИА Новости".



Российские эксперты считают, что полностью победить онкологические заболевания в ближайшее время. С проблемой ВИЧ скорее всего получится справиться к концу столетия.

