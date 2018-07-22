Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России, выяснили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.

Так, российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по в прошлом году достигла $1648.

Экономисты сравнивали зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют, передает РБК.

Напомним, за 3—4 месяца 2018 года реальные зарплаты россиян выросли на 10% — Минтруда РФ.