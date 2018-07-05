Итоги дня: продление ЕС санкций против России, уход Богданова из Минстроя РТ, закон об экспортных пошлинах на бензин

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 5 июля.

Сегодня Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Данные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферу товаров двойного назначения, отметили в организации.

Рустем Богданов с 9 июля покинет должность начальника отдела обращения с отходами Минстроя РТ по собственному желанию. Его преемник будет определен по результатам конкурса.



Госдума сегодня приняла закон, позволяющий увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от экспортной пошлины на нефть. Он позволит стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в случае их роста в будущем, уверен министр энергетики Александр Новак.

В Казани работодателям рекомендовали завтра, 6 июля, сократить рабочий день до 14.00 часов. Инициатива властей Казани и президента РТ связана с проведением в столице Татарстана матча между сборными Бразилии и Бельгии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу ФИФА -2018.

В полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. По данным правоохранительных органов, они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя происходящее, призвала Британию прекратить интриги с отравляющими веществами.