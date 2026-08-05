Казанский «Ак Барс» начал подготовку к новому сезону КХЛ

16:41, 05.08.2026 26
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

«Ак Барс» официально вышел из летнего отпуска. На этой неделе команда начала первые занятия на льду. Игроки «вкатываются» в тренировочный процесс, набирают ритм и форму, новички команды проходят процесс адаптации.

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