Соревнования по регби-7 среди мужских команд в рамках II Всероссийской спартакиады по летним видам спорта

1 августа стартовала Спартакиада России. Соревнования пройдут в 44 спортивных дисциплинах, по 11 из которых соревнования пройдут в Казани.
Первыми в Казани вступили в борьбу представители регби-7. 14 команд соревновались два дня, поначалу определив четвертьфиналистов, а в финальный день сражались в плей-офф. Команда Татарстана заняла итоговое третье место, уступив в полуфинале Москве и обыграв в поединке за бронзу Пензенскую область. В игре за первое место сборная Москвы обыграла сборную Московской области.
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