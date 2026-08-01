Праздник «Я выбираю небо!»

19:09, 01.08.2026 20
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани состоялась летная программа праздника «Я выбираю небо!». В небо над городом поднялись истребитель Миг-29УБМ, пилотажная группа «Стрижи», самолеты Ту-214, Ту-160 «Белый лебедь», Ту-22М3 и Ил-78.

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