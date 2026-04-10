В театре Камала показали обновленный спектакль «Старик из деревни Альдермеш»

В театре им. Камала показали обновленную версию легендарного спектакля «Старик из деревни Альдермеш» по пьесе Туфана Миннуллина. Постановку художественного руководителя театра Ильгиза Зайниева представили зрителям спустя 17 лет после ухода со сцены легендарной версии Марселя Салимжанова. Главную роль 91-летнего Альмандара исполнил народный артист РТ Рамиль Тухватуллин. Спектакль на татарском языке с синхронным переводом поднимает вечные темы смысла жизни и духовной гармонии.
