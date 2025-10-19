В «Татнефть Арене» прошел концерт группы «Ленинград»

21:46, 19.10.2025 37
1/37
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Накануне вечером в «Татнефть Арене» состоялся долгожданный концерт группы «Ленинград». Организованный ShowMakersGroup музыкальный вечер собрал полный зал восторженных поклонников, которые пришли насладиться живым исполнением легендарных хитов. В этом году группа выступала два дня подряд — 18 и 19 октября, за два дня концерты посетили около 20 000 зрителей.

Другие фотогалереи